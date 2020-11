Un ruolo strategico per l'opposizione

Di fronte alla nuova emergenza sanitaria che richiede altri interventi restrittivi, la capacità e la responsabilità delle rappresentanze politiche sono messe alla prova. Il governo ha l’onere di compiere scelte, superando per quanto possibile le incertezze e le imprevidenze del recente passato. Le opposizioni sono di fronte a un dilemma altrettanto complesso. Hanno ovviamente il diritto di criticare la maggioranza, sfruttando un orientamento dello spirito pubblico meno fiducioso di quanto non apparisse in passato. Devono però resistere alla tentazione di intestarsi ogni genere di protesta, soprattutto non possono appoggiare le spinte alla disobbedienza incivile che si stanno palesando qua e là.

Pubblicità

Pubblicità