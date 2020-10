Il governo tenta la carta delle zone rosse locali per evitare il lockdown

Uno studio specifico ancora non c’è. E però, se anche l’idea non è mai precipitata in un progetto vero e proprio, è perché a chi doveva tradurre quella suggestione in un piano operativo, l’impresa è parsa subito ardua. Chiudere Milano e Napoli: hai detto niente. E però, sia pure senza grandi entusiasmi, sia pure tra molte premure, alla fine l’ipotesi sembra imporsi: “E’ l’unica soluzione, per quanto ardua, per evitare un lockdown generalizzato”, dice Alberto Cirio, presidente di quel Piemonte che nella settimana tra il 19 e il 25 ottobre ha fatto registrare un Rt superiore a 2, il più alto di tutte le regioni, e finendo insomma nel girone degli osservati speciali.

