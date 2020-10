L'ipotesi nascosta di “chiudere dove non si può tenere sempre la mascherina”

Due indizi fanno una prova, ed è il secondo giorno che l’indizio prende la forma dell’oggetto simbolo di questo tempo pandemico: la mascherina. Mascherina obbligatoria anche all’aperto, evocata durante le informative in Parlamento del premier Giuseppe Conte; e mascherina protagonista di una discussione sotterranea tra ministri ed esperti, discussione contornata da dati e documenti in cui si prefigura il prossimo passo nell’escalation eventuale e probabile di misure restrittive. Si tratta insomma di immaginare una situazione in cui il “segui la mascherina” diventi criterio di scelta tra cosa chiudere e cosa no: sì a tutti i luoghi dove la si può tenere sul viso, no a tutti i luoghi dove questo non può succedere (ed ecco che si materializza di nuovo, per alcune categorie, lo spettro della serrata: palestre? piscine? bar e ristoranti dove da seduti al momento la si può togliere?). E si pensa che il “seguire la mascherina” possa essere un modo per evitare decisioni più drastiche.

Pubblicità

Pubblicità