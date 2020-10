“Arcuri dice che è impossibile fare più tamponi? Un'affermazione gravissima”

Il direttore del Foglio Claudio Cerasa ospite a Tagadà attacca il commissario per l'emergenza Covid che ha parlato di tamponi in aumento nei prossimi mesi: "Dovevamo già essere avanti. C'è un problema di organizzazione"

Il direttore del Foglio, Claudio Cerasa, ospite a Tagadà attacca il commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, Domenico Arcuri, che ha parlato di raddoppiare i tamponi in due mesi. Ma a essere determinanti nell'andamento della pandemia nel paese saranno i prossimi 15 giorni. "Dovevamo già essere avanti", dice Cerasa. "Quella di Arcuri è un'affermazione gravissima: fare più tamponi è possibile, basta guardare la Germania. Cosa hanno fatto le istituzioni in questi mesi? Perché vengono fatti ancora così pochi tamponi e perché in molte regioni ricoveri ordinari e terapie intensive non sono sufficienti?"

