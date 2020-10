Allarme Covid, coprifuoco nel Lazio da venerdì

La stretta di Zingaretti e l'ok di Speranza. Non si potrà uscire da mezzanotte alle cinque. Ridotta la didattica per università e scuole superiori

Coprifuoco nel Lazio da venerdì: non si potrà uscire da mezzanotte alle cinque. Sta per essere firmata dal governatore del Lazio Nicola Zingaretti e dal ministro della salute Roberto Speranza un'ordinanza alla luce dell'allarme Covid. Nel dispositivo è contenuto anche lo stop al 75 per cento delle lezioni universitarie fatto salvo per le matricole e i laboratori scientifici. Per le superiori invece la didattica a distanza sarà del 50 per cento.

Dalla Regione Lazio spiegano che la misura è "a scopo preventivo, visto che Roma ha l'Rt a 1,2, la metà di quello di Milano (2,4) e il Lazio un numero di tamponi altissimo". L'ordinanza sarà in vigore per 30 giorni.

Per uscire dalle 24 alle 5 sarà dunque necessaria l'autocertificazione per comprovati motivi di esigenza. Una situazione analoga alla Lombardia e alla Campania. Uno scenario, quello del Lazio, che potrebbe essere adottato tra poco anche dal Piemonte. Dal ministero della Salute non escludono una stretta nemmeno in Liguria.