Si va davvero verso un nuovo lockdown?

Che cosa sta facendo il governo per contrastare la pandemia da Covid-19 e come si stanno muovendo le regioni

Pubblicità

Questa mattina Dario Franceschini, capodelegazione pd, ha chiesto al presidente del Consiglio Giuseppe Conte un vertice per approvare nuove misure di contrasto alla diffusione del virus, vista l'escalation di nuovi contagi e l'aumento del numero di morti per Covid-19. Significa che stiamo andando verso un nuovo lockdown, come quello della primavera scorsa? Che cosa sta facendo e che cosa farà il governo, per limitare i danni sanitari senza provocarne di troppo gravi all'economia? E come si stanno muovendo intanto le regioni? Proviamo a rispondere a queste domande, in breve.