"Vieni avanti, Carletto". Calenda e le primarie con il Pd: è partito l'ottovolante

Bisogna partire da Flavia De Gregorio. Come chi è? E’ una consigliera del I municipio (Ztl purissima, dunque) e soprattutto responsabile romana di Azione. Flavia ha detto sì. Mercoledì ci sarà anche lei al tavolo convocato dal segretario del Pd Andrea Casu con Stefano Fassina e Italia viva per parlare di come espugnare il Campidoglio. Dunque è fatta? Carlo Calenda sarà il candidato del centrosinistra XXL? Meglio fare un salto su Twitter. “Un suggerimento al @pdnetwork – scrive di prima mattina Calenda – Qualsiasi decisione sulla capitale deve avere l’obiettivo di portarla fuori dal sottosviluppo in cui versa, non stoppare candidati che non si sono candidati. Ad maiora”.

