Viva la campagna anti populismo portata avanti gli ex avvocati del populismo

L’immagine di Giuseppe Conte che con entusiasmo approva la revisione dei decreti sulla sicurezza è solo l’ultima di una serie di istantanee che ci mostrano una verità che in molti si ostinano a non vedere. Gli ex avvocati del populismo impegnati a denunciare gli errori commessi da un populismo che in parte hanno contribuito ad alimentare. Spettacolo!

Non sappiamo se questo piano diabolico sia stato studiato a tavolino e non sappiamo se lo show a cui stiamo assistendo sia frutto solo del caso o di un disegno prestabilito. Fatto sta che da un anno a questa parte, più o meno da quando nell’agosto del 2019 Giuseppe Conte ha messo in campo al Senato il suo vaffa day contro Matteo Salvini, di fronte agli occhi del presidente della Repubblica si sta materializzando uno spettacolo incredibile, persino suggestivo, a cui in pochi avrebbero creduto fino a poco tempo fa. E lo spettacolo in questione è quello a cui ciascuno di noi assiste più o meno ogni giorno, osservando la traiettoria imboccata dal secondo governo Conte.

