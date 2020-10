Cinque domande per capire la faida tra Casaleggio e il M5s

È tempesta all'interno del Movimento cinque stelle. E c'è chi parla di rischio scissione. Ma è davvero praticabile? Cosa'è successo e cosa c'è da aspettarsi. Lo statuto, la cassa, il blog e il simbolo. Tutto quello che c'è da sapere, spiegato in cinque minuti

All'interno del M5s c'è chi parla di scissione, dopo il duro post del figlio del guru grillino, Davide Casaleggio, sul blog delle stelle. Ma un divorzio sarebbe davvero praticabile? In realtà, come abbiamo scritto, Casaleggio tiene per il collo il M5s. È lui che incassa e che paga l’assistenza legale, è lui che controlla la comunicazione e il database degli iscritti, è lui che gestisce i processi decisionali. Se una parte del Movimento volesse mettersi in proprio avrebbe una serie di problemi notevoli.

