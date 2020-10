Zingaretti e la crisi del M5s: "Alle comunali ha vinto l'alleanza di governo". E apre il cantiere Roma

Ma rimane il problema della Capitale. Il leader del Nazareno lancia un appello per le amministrative del 2021, tuttavia per il Campidoglio manca ancora il nome forte. E Raggi non vuole farsi da parte

Il segretario del Pd Nicola Zingaretti non nasconde l'entusiasmo: "Grazie ai candidati che dalla Valle d'Aosta alla Sicilia si sono battuti. Sono stati importanti argini con la destra. C'è una tendenza omogenea in tutta Italia. A Chieti si era vinto solo una volta, come centrosinistra. Ma penso a Pomigliano, Saronno. Insomma, è una giornata positiva. Ora abbiamo il dovere di unirci ancora di più intorno a un progetto per l'Italia. Le forze che sostengono il governo devono unirsi. Questo dato spazza il chiacchiericcio".

