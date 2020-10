Salvini: “Lamorgese coi migranti fa quello che facevo io”

Per il leader della Lega “non esiste un diritto di entrare in Italia, l’accesso a chi non è italiano deve seguire determinate regole, non si entra in Italia perché lo ha deciso una Ong”. Fa bene il governo a tenere "i migranti bloccati al largo delle coste italiane"

Matteo Salvini, poteva andarle peggio: potevano arrestarla. “Lei scherza? Io ho poca dimestichezza con le aule dei tribunali: nella mia vita ci sono andato per la sentenza di divorzio, per qualche causa di diffamazione, mai per una vicenda penale simile a questa. Mi accusano di sequestro di persona, pena quindici anni di carcere. In realtà, neanche mi accusano, nel senso che la procura non vuole neanche il processo, ora sarà il giudice a decidere. Io ho fatto solo il mio dovere”. Per la verità, il giudice vuole ascoltare il premier Giuseppe Conte, i ministri Luigi Di Maio e Luciana Lamorgese, gli ex ministri Danilo Toninelli e Elisabetta Trenta. Poi deciderà... “Io mi ero persuaso di non coinvolgere altre persone ma ho apprezzato la serenità del giudice che ha ritenuto di sentire anche gli altri componenti del governo che, come documentato, hanno condiviso ogni singola scelta”. Ora non vorrà vestire i panni del perseguitato politico? “I perseguitati nel mondo sono ben altri, penso, per esempio, alle vittime del regime cinese, alle minoranze oppresse, a chi rischia l’arresto se osa fare opposizione. Io sono un liberale, credo nella libertà”. E’ che lei fa ancora paura, senatore Salvini. Ha visto il ministro Luciana Lamorgese che lo scorso 28 settembre ha incontrato Papa Francesco e, a proposito dell’immigrazione, ha dichiarato che “nessuno può ritrarsi dinanzi alle sofferenze di un essere umano nella ricerca di una via di salvezza”. “Io spero, prima o poi, di avere l’onore immenso di incontrare il Pontefice, lo dico da cattolico e da umile cittadino. Quanto al governo, è un fatto incontrovertibile che anche l’attuale esecutivo abbia tenuto per giorni i migranti ad attendere in mezzo al mare. Ripeto: sarà il giudice a deliberare ma non mi convince, in generale, nella vita, la logica ‘due pesi e due misure’”.

