Il governo appoggia la proposta del Foglio: "sabato Immuni su tutti i giornali"

Il ministro Speranza e il sottosegretario Martella scrivono alla Fieg per promuovere la nostra campagna e chiedere ai quotidiani di spiegare perché avere più tracciamento significa avere più sicurezza, salute e libertà

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, e il sottosegretario con delega all'Informazione e all'Editoria, Andrea Martella, hanno inviato una lettera alla Fieg, la federazione degli editori di giornali, facendo propria ufficialmente, a nome del governo, la proposta del Foglio. Ieri, infatti, abbiamo chiesto a tutti i giornali di regalare uno spazio a Immuni, sabato prossimo, per spiegare perché avere più tracciamento significa avere più sicurezza, più salute e più libertà. Immuni è la app mobile gratuita, promossa dal Ministero della salute italiano e realizzata dalla Bending Spoons, che serve per aiutare il monitoraggio e il contenimento dell'epidemia di Covid-19 attraverso il tracciamento dei contatti.

Qui il nostro appello.

Ecco il testo della lettera:

Caro Presidente,

siamo tutti chiamati ad esercitare la nostra responsabilità di cittadini adottando comportamenti corretti nel cercare di limitare quanto più è possibile la diffusione del virus. Soprattutto ora, in questa fase di ripartenza, segnata anche dall'avvio dell'anno scolastico, senza vanificare i sacrifici posti in essere durante il lockdown.

A tal proposito, con la presente, chiediamo la Vostra collaborazione per una iniziativa che riteniamo assolutamente importante.

Si tratta della richiesta di pubblicare sulle testate giornalistiche, in formato cartaceo e on line, con adeguata visibilità, possibilmente sabato o domenica, un invito a scaricare l'app “Immuni” da parte di chi ancora non l’ha fatto.

Riteniamo che i giornali possano avere un ruolo importantissimo nell’ampliate la platea dei cittadini dotati di questo strumento tecnologico, che garantisce il pieno rispetto delle garanzie di privacy, ed è indispensabile per prevenire il rischio da contagio.

Siamo ad un punto cruciale in questa battaglia e dotarsi di questo strumento significa tenere lontano il rischio di nuove restrizioni che impatterebbero negativamente sul Paese proprio mentre stiamo faticosamente ripartendo.

Confidiamo, pertanto, nel Vostro sostegno affinché questa iniziativa si possa

realizzare.

Grati per l'attenzione, inviamo i nostri più cordiali saluti.

Roberto Speranza, Andrea Martella