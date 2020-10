Così Catania diventa il palcoscenico del processo a Salvini

In attesa dell'udienza, l'ex ministro dell'Interno si riprende la scena, tra le sfilate di chi lo sostiene e di chi lo contesta. Una volta era la magistratura a essere accusata di fare politica, ora è la politica che si serve dei processi come ribalta mediatica

Cambia la vetrina e di conseguenza il dress code. Al Papeete erano tutti in costume, pareo e infradito. In Tribunale si vedrà qualche giacca in più, ma la sostanza non cambia. A Catania Matteo Salvini si rimetterà al centro della scena dopo mesi di penombra e sondaggi in calo. Nel lido di Milano Marittima, un anno fa, la sua visione politica mostrò delle crepe strutturali. Sabato lo attende l'udienza preliminare sul caso della nave Gregoretti e dei cento migranti rimasti a bordo quando da ministro delI'Interno “difendeva i confini nazionali”, ma sarà tutto fuorché un processo.

