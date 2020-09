Covid-19, in Senato sospese le attività delle commissioni

Due i senatori M5s positivi, uno è Francesco Mollame. Palazzo Madama sospende i lavori in programma questa settimana e avvia i tamponi. "Adotteremo tutte le cautele del caso, il Senato è attrezzato per proseguire in sicurezza", dice la vicepresidente Rossomando

Sospese tutte le commissioni in programma questa settimana. Così ha deciso il Senato dopo il caso dei due parlamentari M5S risultati positivi al Covid. Uno dei senatori grillini contagiato è il siciliano Francesco Mollame, che lunedì ha detto pubblicamente: "Non sono asintomatico, ho febbre e difficoltà respiratorie". Intanto l'infermeria di Palazzo Madama è in disposizione per effettuare i tamponi.