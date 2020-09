Unire i Sì e i No è possibile

Il Sì ha vinto nettamente il referendum confermativo della riforma che riduce il numero dei parlamentari, ma anche chi si è opposto ha ottenuto un risultato non insignificante. Ora si tratta di trarre le conseguenze politiche e istituzionali e su questo terreno, paradossalmente, le distinzioni tra chi ha votato Sì e chi ha votato No possono sparire. Anzi, chi ha votato No perché dubitava che la riduzione fosse un passo e una condizione per un più profondo rinnovamento delle istituzioni parlamentari ora sarà impegnato a chiedere che si metta mano seriamente e rapidamente ai passi successivi.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni