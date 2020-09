Il primo voto ai tempi del Covid, i sondaggisti: "Peserà l'affluenza degli anziani alle urne"

Le regioni in bilico e quelle acquisite. Il rischio che gli over 65 preferiscano evitare le urne. Tutti gli scenari non calcolati."Le code e il non voto potrebbero rimescolare tutto", ci dice Noto (Ipr Marketing).

Hanno ovviamente le bocche cucite, ma non nascondo di aspettarsi sorprese “in almeno un paio di regioni”. In un paese perennemente sospeso nel voto, i sondaggisti possiedono l'allure degli aurispici. Vale a dire che se la politica è anche un fatto di stomaco e cuore, loro diventano l'appiglio emotivo talvolta per gioire oppure disperarsi, nelle simultanee ospitate televisive appena dopo che le urne si sono chiuse. E se questo è vero di default, ancor più attesa vi si ripone nel momento in cui si va a votare con tutta una serie di prescrizioni sanitarie che potrebbero in qualche modo influenzare affluenza e finanche esito finale.