Fico al Foglio: "Sul Recovery fund terrò a bada gli interessi particolari dei partiti"

Niente assalto alla diligenza quando il Recovery fund arriverà in Parlamento. Per il presidente della Camera Roberto Fico i progetti europei per accendere ai 209 miliardi non saranno ostaggio di particolarismi. In questa intervista al Foglio, l'esponente del M5S parla della democrazia al tempo del Covid. Tra la fase 1 e il futuro, soprattutto. Allo stesso tempo, Fico scalza le tentazioni grilline, sempre più minoritarie, verso il modello Rousseau. La terza carica dello Stato, inoltre, rivendica il ruolo avuto durante la formazione del Conte II e mette in un angolo chi, nel M5s, pensa che il sì al Referendum serva a controllare meno parlamentari, diminuendo la possibilità di malversazioni. In questa lunga chiacchierata, infine, Fico apre al Pd per le prossime comunali a Napoli al motto scurdammoce 'o passato.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni