Due voti distinti. Il primo sulla situazione politica (tra regionali e Recovery Fund) e il secondo, ben più insidioso, sul referendum. Alle 12 scatta la direzione del Pd. Di carne al fuoco ce n'è molta. E il segretario Nicola Zingaretti ha in mente di mettere in ordine tutti i dossier. Per evitare i franchi tiratori e soprattutto la sindrome maoista di sparare sul quartiere generale. Per questo motivo il leader del Nazareno nella relazione che sta mettendo in questo...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.