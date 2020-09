Fu un abbaglio, non petrolio. Nella pace governativa di querele e affini tra Pd e M5s, dopo anni di lotta nel fango, ce n’era soprattutto una che pendeva e che dava abbastanza fastidio a Beppe Grillo. Una causa civile con una richiesta di danni per un milione di euro. Tondi tondi. Non proprio uno scherzetto per il comico genovese diventato leader-censore e ora, mutatis mutandis, padre nobile di questa maggioranza rossogialla. Tanto che, nelle settimane scorse, chi cura gli...

