Roma. Anche per lei la ministra Lucia Azzolina è “insufficiente”? “La scuola è qualcosa di enorme per lasciarla alla sola Azzolina. Non mi ha mai entusiasmato come ministro, ma non possiamo caricarle adesso tutto il peso”. Si deve dimettere come chiede Matteo Salvini che prepara la sfiducia? “Non si dovrebbe dimettere per i ritardi ma dovrebbe rimettere in discussione la sua posizione sul Mes. La sua ostinazione ideologica la porta a rifiutare quel denaro che servirebbe all’istruzione. Ripete che il...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.