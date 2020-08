Roma. Fu il cinquantacinquesimo governo della Repubblica Italiana, ricorda Wikipedia, il terzo della XIII legislatura. Rimase in carica dal 22 dicembre 1999 al 26 aprile 2000, per un totale di 126 giorni, ovvero 4 mesi e 4 giorni. Ma perché così poco? “Perché ci furono le elezioni regionali, le perdemmo, e quel giorno fatidico D’Alema mi telefonò alle sette del mattino: ‘Non c’è più niente da fare. Dobbiamo mollare tutto’”, dice Claudio Velardi mentre rievoca, come fosse ieri, quel clamoroso...

