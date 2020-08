Populismi, democrazia rappresentativa e Costituzione. Un confronto sul referendum

Il 20 e 21 settembre andremo a votare per un referendum costituzionale sulla riduzione di un terzo del numero dei parlamentari di Camera e Senato. A zapping su Rai Radio 1 il direttore del Foglio, Claudio Cerasa, e quello di Repubblica, Maurizio Molinari, si sono confrontati sulle ragioni del Sì e del No, sostenute rispettivamente dai due.

Ascolta l'audio cliccando sul player qui sopra.

“I risparmi sono davvero esigui, inferiori a quanto inizialmente preventivato. Sul fronte dell'efficienza del Parlamento sarà anche peggio, perché il taglio non è accompagnato da una riforma”, dice Molinari. E aggiunge: “L'Italia, dal 4 maggio 2018 è segnata dai populismi di Lega e M5s, che hanno imposto un linguaggio semplificato della politica, il contrario delle riforme costituzionali, che non si fanno col machete e una battuta in tv. La risposta al populismo è nel testo della Costituzione. Accettare il linguaggio populista del taglio dei rappresentanti è un cedimento”.

“È una battaglia importante in difesa dell'efficenza della politica”, sostiene Cerasa. “Credo che sia il continuo non riformare ad aiutare i populismi. È chiaro che sarebbe stato meglio inserire il taglio dei parlamentari in una riforma complessiva più articolata, ma questa è stata regolarmente bocciata in altri referendum. Successivamente se ne dovrà ragionare, ma un riformismo con la testa sulle spalle deve iniziare da qualche parte. Non dobbiamo regalare ai populisti una battaglia che populista non è”.