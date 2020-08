Al direttore - Condivido volentieri col Foglio alcune riflessioni sul referendum relativo al taglio del numero dei parlamentari, sul quale saremo chiamati al voto a settembre. Se ne parla ancora poco e mi piacerebbe sollecitare un dibattito ampio su questo tema. Lo dico subito: ho maturato la decisione, non senza difficoltà, di votare Sì, per diverse ragioni che proverò a elencare. La prima perché mi reputo un riformista e un riformista non può mai vedere una riforma con...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.