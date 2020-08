Ha detto che il Pd sta perdendo la dignità per colpa del suo gruppo dirigente. Si è pentito? “Non mi sono pentito affatto. Il Pd come partito riformista a vocazione maggioritaria non esiste più. Nicola Zingaretti, Dario Franceschini e Goffredo Bettini sono i principali responsabili di questo fallimento. Hanno rinunciato a difendere i valori e la storia del Pd per un patto di potere con il M5s”. Non è stato eletto anche lei con Il Pd? “Sono stato eletto, con...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.