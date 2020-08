Il grande esodo dei grillini dai comuni

Roma. A prenderli sul serio, a sentirli parlare con tanto accorato trasporto dei “territori”, uno si ritrova a immaginare chissà che bacino di voti, che patrimonio di piccoli statisti in erba sotto le gloriose insegne del M5s in giro per le sperdute province italiane. “Noi abbiamo il massimo rispetto dei territori”, dice l’ineffabile Vito Crimi, tra una bestialità e l’altra su Bibbiano, per giustificare l’impossibilità dell’accordo col Pd alle regionali di Puglia e Marche. “L’ascolto dei territori per noi resta...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.