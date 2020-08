A Bibbiano forse abbiamo esagerato

“Forse abbiamo esagerato nel generalizzare fatti specifici attribuendoli a tutto il Pd”. Così parlò Vito Crimi a proposito dell’accusa che il M5s rivolse al Pd, definendolo “il partito di Bibbiano” e intendendo con questo dire che il Pd è “quel partito che in Emilia-Romagna toglieva alle famiglie i bambini con l’elettrochoc per venderseli” (Di Maio dixit). Al che viene da pensare che non l’aver ritenuto colpevole di abominevoli abusi un sindaco indagato – indagato! – per semplici reati amministrativi, non...

