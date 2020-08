Roma. Ci sta che abbia ragione chi adesso prova a ridimensionare il senso dell'operazione. Chi dice, cioè, che Lorenzo Guerini, da buon democristiano old fashioned, col suo Manifesto abbia voluto recuperare un vecchio rito della Prima Repubblica: di quando, da sotto l’ombrellone, i leader politici concedevano le interviste programmatiche in vista degli impegni dell’autunno, prima delle convention della varie correnti a inizio settembre, tra Saint-Vincent e Chianciano. E allora ecco l’intervento ferragostano del ministro della Difesa, ecco in calendario la...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.