"Il Pd vuole solo comprarci con le poltrone, ma Crimi e il M5s sono con me". Parla Mercorelli

Roma. Irriducibile. “Per me, il voto su Rousseau di venerdì scorso non cambia di una briciola la mia posizione e quella del M5s”, dice Gianni Mercorelli, grafico pubblicitario 45enne, già consigliere comunale a Tolentino, che proprio sulla piattaforma di Casaleggio ha ottenuto a inizio marzo quei 454 click che lo hanno designato candidato presidente a cinque stelle nelle Marche. Ruolo che, evidentemente, non è disposto a cedere. “Ma non è una questione di arrivismo personale”, dice. “Ché se dipendesse da...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.