Il surreale processo a Tridico alla Camera

Roma. La riunione della Commissione lavoro della Camera è in videoconferenza. Compare sullo schermo la presidente, Debora Serracchiani. Abbronzatissima. Praticamente nera. Alle spalle sembra le sia scoppiata una bomba nello studio di casa: fascicoli accatastati, raccoglitori Buffetti impilati tipo torre di Pisa, sotto la scrivania stracolma forse c’è persino una ragnatela o un buco. “Mi sentite?”. Silenzio. “Siamo in diretta?”. Silenzio. “Chiedo ai funzionari… siamo in diretta??”. Silenzio. Poi voce fuori campo, da Marte alla Terra: “Sì, siamo in diretta”....

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.