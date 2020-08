Raggi di disincanto

Roma o del disincanto. Cioè, voglio dire, la sensazione che accomuna una certa élite riflessiva (che ha scritto, filmato, indagato intorno alla Capitale) è questa: parli di Roma? Ti viene in mente il disincanto. Da anni si celebra il disincanto: degli intellettuali sulle terrazze, dei borgatari cocainomani. Anche i sanpietrini sono soggetti al disincanto. Le strade, gli alberi, certo, l’Atac, e ci sono certi turisti in ciabatte che non si possono guardare, o peggio in tuta (cosa altro è...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.