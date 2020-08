Tridico non è un pasticcione, o sì?

Se ci si fidasse di Freud, si direbbe che, a modo suo, Pasquale Tridico s’è costituito. L’ha fatto alla fine della sua audizione in commissione Lavoro, alla Camera. Quando, esortato a chiarire se avesse comunicato le informazioni riservate sui parlamentari beneficiari del bonus, il presidente dell’Inps ha risposto che “no, non c’è stata informativa col ministero degli Esteri”. Che competente, sulla questione, non lo è per niente, se non per il fatto – e qui starebbe la confessione involontaria –...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.