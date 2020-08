Bonus Inps, la parola a Tridico

La parola adesso passa a Tridico. Collegato in videoconferenza con la Commissione Lavoro, oggi il presidente dell'Inps Pasquale Tridico dovrà fare chiarezza sull'affaire bonus, i 600 euro per le partite Iva che hanno ricevuto anche tre parlamentari e, soprattutto, sulla fuga di notizie che ha portato l'istituto di previdenza a farsi scappare le indiscrezioni che domenica scorsa sono state pubblicate da Repubblica. "Si tratta di una gola profonda. Non sono stato io a divulgare i dati", aveva commentato Tridico all'indomani dell'articolo di Rep.

L'ultimo nome a saltare fuori è quello di Marco Rizzone, deputato grillino sospeso ieri sera dal M5s. Gli altri due deputati coinvolti, i leghisti Elena Murelli e Andrea Dara, erano stati sospesi già giovedì. “Pur non avendo violato alcuna legge è inopportuno che parlamentari abbiano aderito a tale misura e per questa ragione abbiamo deciso e condiviso con i diretti interessati il provvedimento della sospensione”, ha spiegato a riguardo il capogruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari.

