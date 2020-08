Storia di una marea nera che ha distrutto diritto e politica

Siamo citati a exemplum, noi come Foglio, al lemma “Popolo dei fax” del Vocabolario Treccani online, avendo anno Domini 1998 scritto del branco chiassoso di cui al lemma: “Evoluzione tecnologica delle prime ‘piazze’ di santoriana memoria, è sempre stato complesso, altalenante, a volte grottesco”. Non ci sarebbe molto da aggiornare, da parte nostra, se non che dal fax ai social l’evoluzione tecnologica ha peggiorato il regno animale, e un necessario sovraccarico nell’aggettivazione: maleodorante e disastroso potrebbero bastare. E inoltre...

