Il Pd ha tenuto fuori i suoi ex ministri, Delrio, Pinotti, Orlando che ora vogliono entrare, visto che il governo dura. E il M5s ha tenuto fuori le sue seconde file, Buffagni, Castelli, Cancelleri, i sottosegretari che ora ovviamente vogliono raggiungere anche loro la prima fila. E così tutti insieme, adesso, questi uomini e queste donne così diversi tra loro, compongono una specie di gruppo di spinta, come nella meccanica idraulica, in pratica sono i tallonatori, come nel rugby, vogliono...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.