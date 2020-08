"Ricostruire Roma, una città cataclisma. Il centrodestra sia unito e non si affidi a personaggi". Parla Rampelli

Raggi: "Mi ricandido sindaco di Roma" L'annuncio ai consiglieri comunali in video conferenza. La grillina prova a giocare d'anticipo sulla destra e la sinistra. Il benestare di Beppe Grillo, Di Maio e Di Battista

“Roma è al capolinea, è una città da terzo mondo, una città-cataclisma. Non voglio sapere chi ce l’ha portata, non voglio sapere come e quando. E non voglio giocare al quiz dei nomi, dei candidati. Roma ha bisogno di una grande opera di ricostruzione che è anche una ricostruzione della sua immagine maltrattata”.E dunque, per Fabio Rampelli, tra i fondatori di Fdi e vicepresidente della Camera, la politica, se davvero vuole bene a Roma, (“e...