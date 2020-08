La grottesca caccia al fruitore “politico”

Il racconto polemico, la ricerca della magagna, sul bonus per le partite Iva ha improvvisamente cambiato di segno. Fino a domenica scorsa ci si indignava, con ricorrenti inchieste e testimonianze di delusi, per i soldi che non arrivavano. “Sto ancora aspettando i 600 euro” era la frequente lamentela del professionista tipo, riportata con speciale zelo dai giornali vicini all’opposizione. Improvvisamente lo scenario si è rovesciato. Cinque parlamentari, poi ridotti a tre, spifferati dall’Inps come destinatari del bonus hanno fatto sparire...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.