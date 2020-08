Impostori no, grazie. Nella politica post pandemica, specie in quella fetta di classe dirigente che sta cercando di cambiare registro per adattarsi il più in fretta possibile a un mondo che cambia alla velocità della luce, c’è una verità alternativa che si sta andando a diffondere in queste settimane e che tende ad affermare un concetto che suona grosso modo così: la pandemia ha rimesso lo stato al centro dei giochi della politica e in una stagione in cui lo...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.