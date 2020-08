Il deputato Lattanzio lascia il M5s e va nel Misto

La lettera ufficiale, Roberto Fico l'ha ricevuta in questi minuti. E dunque è ufficiale: Paolo Lattanzio abbandona il M5s. Il deputato pugliese trasloca al Misto, salutando una comitiva con cui era da tempo in conflitto, più o meno silente, su molte questioni. L'ultimo motivo di conflitto, quello che lo ha convinto alla scelta irrevocabile, ha avuto a che fare con la campagna elettorale in Puglia e la scelta "illogica", da parte dei vertici grillini, di non trovare un'intesa col Pd.

"C'è stata un'assoluta mancanza di condivisione sulla strategia seguita", ha spiegato Lattanzio a chi, in queste ore, lo ha contattato. Ora, evidentemente, il deputato pugliese, assoldato nel 2018 tra i professionisti da schierare nei collegi uninominali, sarà libero di sostenere la corsa di Michele Emiliano, in un'ottica di ferma opposizione alla destra meloniana che in Puglia schiera Raffaele Fitto.