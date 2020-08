“Al referendum per il taglio dei parlamentari, io voterò no. Voterò no perché senza un’adeguata legge elettorale non si fa altro che alterare la qualità della democrazia. Voterò no perché non si può inseguire il sentimento del tempo dei grillini. Il Pd non è questo. Non è così che siamo utili al paese”. Si è pentito di avere compartecipato alla sua fondazione? “Ci ho creduto, ci credo ancora. Ci voglio credere”. E con una certa fierezza, quella che gli...

