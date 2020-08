Li chiamavano i Casalino-Boys: Fabio Urgese, Silvia Mota e Luca Bozzi. Due avvocati e un costumista piazzati dal portavoce del premier, nel 2018, ai vertici della comunicazione del M5S alla Camera. Bene, sono pronti a saltare come tappi di lambrusco. Via tutti. Demansionati, ma non di più perché i loro contratti sono blindati, e seguono la vita della legislatura.Da settembre il posto di Urgese, tonico capo della comunicazione grillina a Montecitorio sconosciuto a tutti i cronisti parlamentari, sarà preso...

