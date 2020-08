Non bisogna certo essere degli scienziati dell’economia per capire che l’estate che sta vivendo il nostro paese sarà un’estate fatta in buona parte di sofferenza, di paura, di angoscia, di ansia, di terrore e di preoccupazione verso un futuro che nessuno oggi sa quanto potrà essere migliore rispetto agli ultimi mesi vissuti dall’Italia. Non bisogna certo essere degli scienziati dell’economia per capire che quando un paese molto fragile come il nostro incrocia sulla sua strada un traumatico evento imprevisto, come...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.