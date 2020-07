Che il Senato avesse l’autorità e la legittimità giuridica e morale per lasciare che il senatore Salvini sia processato dal Tribunale dei ministri è appena ovvio. La giurisdizione è speciale, riguarda appunto i ministri, e il senatore in qualunque altro caso si appellerebbe alla retorica anticasta per bollare quella giurisdizione come incompatibile con l’eguaglianza davanti alla legge dei cittadini. Ma questa sede giudiziaria speciale non gli basta, al senatore, avrebbe voluto anche l’immunità politica garantita da un voto della Camera...

