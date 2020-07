“A volte vien voglia di dire mollo tutto. Ma io resto”. Parla Fontana

Roma. Due trust alle Bahamas, un conto svizzero, una multa Anac. Presidente Fontana, lei sembra il nuovo Diabolik della politica italiana. “Da mesi subisco attacchi ostinati e incessanti, tutti volti alla demolizione della mia reputazione. Tanta aggressività avrebbe piegato anche un toro”. Si piega ma non si spezza? “Io non mollo. Passo le giornate in ufficio, qui c’è un’economia da far ripartire, abbiamo appena stanziato 3,5 miliardi di euro e i primi 400 milioni saranno presto nelle casse dei comuni....

