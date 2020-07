Siete trafficanti di migranti infetti come urla Matteo Salvini? “La disperazione per la perdita del consenso lo fa ormai straparlare. E’ entrato nella fase della farneticazione. Provo un sentimento di compassione per un uomo che è fuori dal suo tempo e che è stato superato dalla storia”. E però, Marco Minniti, ex ministro degli Interni e che del Pd è voce ascoltata e saggia, ha detto, e al Foglio, che la sinistra commette sempre lo stesso errore e che esiste...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.