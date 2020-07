Il primo ad aver perso fiducia in Fontana è proprio Salvini

Roma. A sentire chi gli sta vicino, lui avrebbe già deciso, e non da oggi, “ché così le cose in Regione non vanno mica bene”. Se non fosse che però, per paradossale che appaia, proprio ora che ad Attilio Fontana viene meno la terra sotto i piedi, Matteo Salvini tentenna, perché agire adesso apparirebbe un po’ un’implicita ammissione di colpa. E però lui è risoluto, il rimpasto di giunta va fatto e basta, se è vero che già da qualche...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.