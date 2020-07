Il Cav. in trasparenza

Roma. Poteva scegliere la soluzione Francisco Franco, sparire del tutto e lasciar governare la corte avvolgendosi nel più muto mistero, ma ha invece scelto la soluzione Leonida Breznev: Silvio Berlusconi c’è e non c’è, appare in silhouette come Alfred Hitchock nei suoi film, qualche immagine in posa immobile dietro a una scrivania su sfondo bianco, quasi un’ombra dietro una tenda. E insomma, per dirla tutta, più che apparire il Cavaliere ormai traspare, attraverso interviste corrette via email dalla lontana Provenza...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.