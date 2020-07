Sulla scuola è ora delle giuste polemiche

“La gara andrà deserta”. Il pasticcio di Arcuri e Azzolina sui banchi Parla il presidente della più grande azienda di arredo scolastico: “Chi ha fatto il bando è incompetente, non conosce il mercato. Numeri e tempi impossibili”

“Penso che in questo momento ci si deve lasciar lavorare, senza fare polemica. E’ una gara europea, potranno partecipare in tanti. Quindi lasciateci lavorare, meno polemica perché veramente non serve in questo momento”, ha detto ieri ad “Agorà” la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, a proposito del bando per installare tre milioni di banchi nelle scuole prima dell’apertura. Mission impossible, secondo i produttori che pensano di non partecipare neppure alla gara.Il rifiuto...