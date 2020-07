Non sa più come andare avanti e dunque torna indietro, allarga la mascella e rientra nella foresta. Ieri, quando il sole doveva essere alto, Matteo Salvini ha accusato il governo di essere nientemeno che un trafficante di virus: “Sta importando infetti per tenerci sotto lo stato di emergenza fino al 31 ottobre. Noi non li faremo uscire dall’Aula”. Era ancora poco. In astinenza d’odio e in calo di consensi, i suoi migliori analgesici, il leader della Lega ha infatti...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.