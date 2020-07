Ci sta che certe volte i corteggiamenti troppo spudorati risultano molesti; o forse, più semplicemente, ci sta che a sentirsi desiderato, fatto oggetto di attenzioni, chiunque diventa vanitoso, esibisce ritrosia con modi da sciantosa. La politica è anche dissimulazione. E così chi ha avuto modo di parlare col Cav., poche ore dopo l’inaspettata lusinga rivoltagli da Romano Prodi (“FI in maggioranza? Nessun tabù”), s’è sentito dire che no, non basta questo per seppellire vent’anni di dissidi: “Un giusto ma tardivo...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.