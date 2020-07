Roberto Maroni lo dice sottovoce ma lo dice in modo chiaro e centra un problema importante che riguarda il principale partito d’opposizione, ovvero la Lega: “Per essere il partito degli imprenditori non bisogna dimenticare di rappresentare il partito del pil al nord”. Maroni si pone la domanda ragionando non da uomo politico ma prima di tutto da uomo di affari (oggi è membro del cda del primo gruppo ospedaliero privato d’Italia: il gruppo San Donato) e l’impressione maturata dall’ex leader...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.